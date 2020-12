Am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen besuchen sehr viele Menschen die Gottesdienste. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist zu erwarten, dass der Platz in den Kirchen sehr knapp wird, auch wenn viel mehr Gottesdienste angeboten werden. Daher ist es wichtig, sich für die Gottesdienste anzumelden, was ab Montag, 7. Dezember, in den Pfarrbüros möglich ist.

Anmeldungen für die Gottesdienste in Unserer Lieben Frau und Mainleus sind im Pfarrbüro ULF (Kalte Marter 1, Telefon 09221/4324) möglich am Montag von 10 bis 12, am Mittwoch von 8.30 bis 11.30 und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Anmeldungen für die Gottesdienste in St. Hedwig, Motschenbach und Thurnau nimmt das Pfarrbüro St. Hedwig (Am Galgenberg 15, Telefon 09221/ 7961) am Dienstag von 9 bis 12.30, am Donnerstag von 14 bis 18 und am Freitag von 12 bis 14 Uhr entgegen.

Für die Gottesdienste in Neudrossenfeld muss man sich an die Familie Kaim (Telefon 09203/ 1803) wenden.

Eine Anmeldung per E-Mail ist nicht möglich.

Eine Platzgarantie für diejenigen, die sich angemeldet haben, gibt es an Heiligabend nur, wenn sie mindestens 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes an der Kirchentür eintreffen.

Der Gottesdienst am Heiligen Abend um 23 Uhr in Unsere Liebe Frau wird auf Facebook (www.facebook.com/sthedwig) live übertragen. In den Kirchen liegen Gestaltungsmöglichkeiten für einen Hausgottesdienst an Heiligabend aus.

Nachfolgend ein Überblick über das Gottesdienstangebot des Pfarreienverbunds.

Heiligabend

? St. Hedwig: 10.30 Uhr Kleinkinderkirche; 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 16.30 Uhr Messe für Familien mit Krippenspiel; 21 und 23 Uhr Christmette. ? ULF: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 16.30 Uhr Messe für Familien mit Krippenspiel; 21 und 23 Uhr Christmette. ? Thurnau: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 19 Uhr Christmette. ? Mainleus: 16.30 Uhr Messe für Familien mit Krippenspiel; 19 Uhr Wortgottesfeier mit Kommunionspendung. ? Motschenbach: 21 Uhr Christmette.

1. Weihnachtsfeiertag

? ULF: 9 Uhr Messe.

? St. Hedwig: 10.30 Uhr Messe.

? Neudrossenfeld: 10.30 Uhr Messe.

2. Weihnachtsfeiertag

? Motschenbach: 9 Uhr Messe.

? Mainleus: 9 Uhr Messe mit Kindersegnung.

? ULF: 9 Uhr Messe.

? Thurnau: 10.30 Uhr Messe mit Turmbläsern.

? St. Hedwig: 10.30 Uhr Messe.

Sonntag, 27. Dezember

? Motschenbach: 9 Uhr Messe.

? ULF: 9 Uhr Messe.

? Neudrossenfeld: 10.30 Uhr Messe Uhr .

? St. Hedwig: 10.30 Uhr Messe.

? Thurnau: 14 Uhr Krippenweg.

? St. Hedwig: 17.30 Uhr Messe in polnischer Sprache; 19 Uhr Messe. red