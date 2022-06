Ab dem 11. Juli beginnt die Aktion "Stadtradeln". Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das Ziel der Aktion: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln - egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohne sich gleich dreifach, teilt das Landratsamt mit. Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale trete, stärke sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schone dabei das Klima.

Wettbewerbsgedanke

Innerhalb von Kommunen gestalte sich der Wettbewerb noch spannender: Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein - Radelnde könnten ab diesem Jahr Unterteams gründen (etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen) und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Je mehr Menschen mitradelten, desto mehr Kilometer kämen für den Landkreis zusammen, umso höher sei die Einsparung von CO2. Wer mitfahren will, kann sich unter folgendem Link anmelden: www.stadtradeln.de/registrieren.

App nutzen, fahren und gewinnen

Mit der kostenfreien "Stadtradeln"-App könnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht sei erkennbar, an welcher Stelle das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat könnten sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern. Unter allen teilnehmenden Radlern und Radlerinnen im Landkreis, die im Aktionszeitraum mehr als 200 Kilometer mitradeln, sollen attraktive Preise verlost werden, teilt das Landratsamt mit. red