Ob Krippe, Kindergarten oder Schülerhort: In der Woche vom 1. bis 5. Februar werden in allen 15 Einrichtungen der "Die Kita gGmbH" die Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2021/22 angenommen. Durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie finden diese telefonisch oder digital statt.

Familien, die erstmals die Betreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen möchten, finden unter www.die-kita.de Informationen zu den jeweiligen Einrichtungen. Die Voranmeldung ist mit einem Gespräch per Telefon oder Videochat verbunden. Für einen reibungslosen Ablauf ist ab sofort eine Terminvereinbarung unter Angabe der Telefonnummer und E-Mail-Adresse in der Wunscheinrichtung möglich und notwendig. Eltern und Erziehungsberechtigte können die Anmeldung auf Wunsch über einen Verbindungslink in einem Videochat durchführen. Zu diesem Gespräch ist das Voranmeldeformular (online auf www.die-kita.de) notwendig. Dieses kann vorab ausgefüllt und an die Wunscheinrichtung gesendet werden, und ist beim Gespräch bereitzuhalten.

Familien, die der Einrichtung schon durch die Betreuung etwa eines älteren Kindes bekannt sind, brauchen nur das Voranmeldeformular dort abgeben.

Auch Kinder mit einer Behinderung können Teil der "Die Kita"-Gemeinschaften werden. Die Einrichtungen in Stadt und Landkreis bieten Betreuung für Kinder ab sechs Monaten bis zur Beendigung der vierten Schulklasse an.

Folgende Kindergärten nehmen Jungen und Mädchen ab drei Jahren auf, die meist angegliederten Krippen betreuen Kinder ab sechs Monaten:

? Auferstehungskirche mit Kinderkrippe

? Friedenskirche mit Krippe

? Fölschnitz mit Kinderkrippe ? Johann-Eck

Kreuzkirche mit Krippe

? Johanneskindergarten Burghaig mit Kinderkrippe

? Paul-Gerhardt-Kindergarten mit Kinderkrippe

? Pfiffikus mit Schülerbetreuung

? Untersteinach mit Krippe

? Wonsees mit Kinderkrippe und Schülerbetreuung

? Wolfskehle mit Krippe

? Integrative Montessori-Kindertagesstätte Waaggasse

? Sonnenschein, Thurnau mit Kinderkrippe

? Schülerhort Thurnau (Volksschule Thurnau)

? Schülerhort Untersteinach (Volksschule Untersteinach)

Das Kindergartenjahr beginnt am 1. September. red