Die Leiterrunde der Ministranten des Oberen Sinngrunds bietet für den künftigen Pastoralen Raum ein Zeltlager vom 28. August bis 4. September auf dem Jugendzeltplatz "Schloss Saaleck" in Hammelburg an. Es sind auch alle Ministranten, Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren aus den Pfarreiengemeinschaften Oberleichtersbach-Schondra und St. Georg-Maria Ehrenberg eingeladen. Das Anmeldeformular steht unter www.kirche-sinngrund.de oder www.pg-oberleichtersbach-schondra.de/aktuelles/nachrichten und kann zusammen mit dem Kostenbeitrag an den dort genannten Stellen abgegeben werden. Auf der Homepage beziehunhgsweise im Anmeldeformular sind alle Hinweise zu finden. Anmeldeschluss ist der 29. Juli, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Fragen steht Diakon Frank Rüttiger unter E-Mail frank.ruettiger@bistum-wuerzburg zur Verfügung. sek