In Anbetracht der Vernachlässigung der Friedhofsanlage des Kapellenfriedhofs während des Corona-Sommers 2020 möchte die Einsatzgruppe auf dem Kapellenfriedhof in Bad Kissingen wieder aktiv werden. Ein Termin für die nächsten Pflegearbeiten ist am Mittwoch, 21. Juli geplant, um den Friedhof wieder aufhübschen. Anmeldungen für den Pflegeeinsatz nimmt Werner Eberth, Tel.: 0971/612 87, entgegen. lue