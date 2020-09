Der Verein für regionale Esskultur "Gscheitgut" gibt für Oktober diverse Veranstaltungen bekannt:

Fränkisches Genusskabarett: Freitag, 2. Oktober; Bernd Regenauers kabarettistisches Programm und Drei-Gänge-Menü; Kartenvorverkauf: Kaffeerösterei Bogatz, Holzstraße 10, Forchheim, oder Anmeldung: telefonisch unter 09191/6155030 oder via E-Mail an info@kaffeeroesterei-bogatz.de.

Kabarett und Frühstück auf dem Bauernhof: Sonntag, 18. Oktober; Bernd Regenauer zu Gast im Café der Brennerei Geist-Reich in Weingarts; Kartenvorverkauf: Café-Brennerei Geist-Reich, Weingarts 20, Kunreuth; telefonisch unter 09199/697071 oder per E-Mail an info@brennerei-geistreich.de.

Autorenwanderung zu den neu eröffneten Lochgefängnissen in Streitberg: Samstag, 26. September; mit Kulturreferenten Toni Eckert und dem Schriftsteller Martin Meyer, der seinen neuen Roman "Der falsche Karl Valentin" vorstellen wird. Toni Eckert wird davon erzählen, wie er sich vor vielen Jahren auf Spurensuche begab, um die Legende der Lochgefängnisse aufzuspüren. Weitere Informationen online unter www.gscheitgut.de/erleben.html.

Auf den Spuren der Romantiker in die Fränkische Schweiz: Samstag, 7. November; Anmeldungen online unter www.gscheitgut.de.

Der Verein

Der Verein für regionale Esskultur "Gscheitgut" ist registriert unter der Adresse Braugasthof Pfister, Eggerbachstraße 122, Weigelshofen. Vorsitzende ist Corinna Brauer, Zweiter Vorsitzender Fritz Striegel ("Alter Brunnen" Marloffstein), Schriftführerin Elisabeth Pfister (Braugasthof Pfister, Weigelshofen).

Die "Gscheitgut-Reisekochbücher" und Rezepte zum Nachkochen finden sich im Internet unter https://www.gscheitgut.de/kochen.html red