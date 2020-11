Auch in diesem Jahr veranstaltet der KontaktPunkt Bad Kissingen die Nikolausaktion in und um Bad Kissingen. Bis jetzt sind die Initiatoren noch guten Mutes, die Aktion unter Beachtung der Coronabestimmungen organisieren zu können. Ein Nikolausbesuch ist buchbar am Samstag, 5. Dezember, oder Sonntag, 6. 12., in der Zeit von 16 bis 19 Uhr. Nach momentanem Stand können sich nur zwei Hausstände treffen. Bevorzugt wird ein Besuch im Freien, auf der Terrasse, im Garten vor oder hinter dem Haus. Eine Buchung ist bis Freitag, 27. November, im KontaktPunkt Bad Kissingen, Von-Hessing-Str. 1, Tel.: 0971/666 83, montags, mittwochs und freitags von 12 bis 17 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9.30 bis 17 Uhr möglich. Die telefonische Zusage erfolgt kurz vorher. sek