Für die Gottesdienste am Heiligen Abend bietet die evangelische Kirchengemeinde Hammelburg eine Anmeldung im Internet online in der Terminliste, die rechts auf der Website evangelisch-in-hammelburg.de erscheint, an. Hier auf den entsprechenden Termin klicken und unter "Online anmelden" den Namen und die E-Mail-Adresse eintragen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich telefonisch im Pfarramt unter Tel.: 09732/2400 anzumelden. Wer einen Gottesdienst am Heiligen Abend spontan besuchen möchte, geht dabei auf einen Verantwortlichen zu, um seinen Namen in die Liste eintragen zu lassen, informiert das Pfarramt. Die Familiengottesdienste finden um 15 Uhr und um 15.30 Uhr statt und die Christvesper um 17 Uhr und 17.30 Uhr. Nach bisherigem Stand ist für die Gottesdienste an den restlichen Feiertagen keine Anmeldung nötig, teilt das Pfarramt mit. sek