Anmelden für Gottesdienstbesuch

Nach dreimonatiger Pause beginnt die Pfarreiengemeinschaft Immanuel wieder mit der Feier von Gottesdiensten. In den nächsten Wochen wird sonntags um 10 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, aufgrund der diözesanen Vorgaben vorerst nur in der Kirche St. Burkard Oerlenbach. In den anderen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft gibt es je nach Planbarkeit hin und wieder Gottesdienstangebote im Freien. Für die Teilnahme an einem Gottesdienst ist folgendes zu beachten: Eine Anmeldung ist vorab im Pfarrbüro Oerlenbach nötig. Während des Gottesdienstes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Besucher müssen ihr eigenes Gotteslob mitbringen und auf die Markierungen der Sitzplätze und Wege achten. Ein Abstand von zwei Metern zwischen den Teilnehmern ist nötig. Wer sich krank fühlt, sollte zuhause bleiben. Wer die Wortgottesfeier am Sonntag 21. Juni, um 10 Uhr besuchen möchte, meldet sich bis Donnerstag, 18. Juni, im Pfarrbüro Oerlenbach unter Tel.: 09725/4465 an. Das Pfarrbüro ist Montag bis Mittwoch von 10 bis12 Uhr und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr erreichbar. sek