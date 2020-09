Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) informiert über Kursangebote des Netzwerks "Junge Familie mit Kindern von 0 bis 3 Jahren". Um das Thema "Breikost - Babys Ernährung im ersten Jahr" mit Referentin Sigrid Gerlach, geht es am 18. September oder am 23. Oktober von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Hebammenpraxis und Familienzentrum in Bad Bocklet.

Die Veranstaltung "Hallo Löffel" mit Referentin Melanie Mangold findet am 30. September von 14 bis 17 Uhr in der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Bischofsheim statt sowie am 6. Oktober von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus/Familienbildungshaus St. Michael in Bad Königshofen. Um das Thema "Essen am Familientisch. Ich erobere den Familientisch - wenn die Kleinsten mitessen" mit Referentin Antje Omert geht es am 17. und 24. September (zweitägig) von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Bad Kissingen. Die Veranstaltung "Ich will essen wie die Großen - vom Brei zum Familientisch" mit Referentin Sigrid Gerlach findet am 18. September, von 11.45 bis 13.45 Uhr in der Hebammenpraxis und Familienzentrum in Bad Bocklet statt. "Naschen erlaubt? Sinnvoller Umgang mit Süßem" mit Referentin Antje Omert wird am 15. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Bad Kissingen ausgerichtet. "Stress am Familientisch" ebenfalls mit Antje Omert findet am 29. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Bad Kissingen statt.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei und werden nach Corona-Regeln abgehalten. Anmeldung: www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie und www.weiterbildung.bayern.de red