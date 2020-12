Im Januar 2021 findet in den drei Kindertagesstätten des Gemeindegebietes die Anmeldung der Kinder statt, die ab September 2021 und während des Kindergartenjahres (bis 31. August 2022 nach Platzkapazität) in die Einrichtungen aufgenommen werden sollen. Aufgrund der momentanen Infektionslage können die Einrichtungen nicht wie in den Vorjahren besucht werden. Informationen zu den einzelnen Kindertagesstätten und den Anmeldebogen können stattdessen ab Freitag, 8. Januar, über die Homepage der Gemeinde Ebensfeld unter www.ebensfeld.de/de/lebenwohnen/kindertagessstaetten.php eingesehen werden. Sollte es darüber hinaus Fragen geben, sind die Kita-Leitungen zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:

Kindertagesstätte St. Michael Ebensfeld: Haus Kelbachstrolche, Haus Mainzwerge und Waldkindergarten "Füchse": Einzugsgebiet: Ebensfeld, Unterneuses, Pferdsfeld, Niederau, Kutzenberg. Haus Kelbachstrolche - Prälat-Meixner-Straße 6: Telefonzeiten für die Krippe und den Kindergarten: Mittwoch, 13. Januar bis Freitag, 22. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr; Haus Mainzwerge - Himmelreichstraße 30: Telefonzeiten für die Krippe und den Kindergarten Mittwoch, 13. Januar bis Freitag, 22. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Waldkindergarten bei Prächting: Telefonzeiten Mittwoch, 13. Januar bis Freitag, 22. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Ansprechpartnerin für alle drei Standorte ist Ulrike Zenk, Telefon 09573/6954.

Kindertagesstätte St. Martin Döringstadt: Einzugsgebiete: Döringstadt, Mönchshof, Unterbrunn, Oberbrunn, Draisdorf, Erlhof, Eggenbach, Freiberg, Neudorf, Messenfeld, Birkach, Ummersberg; Telefonzeiten Dienstag, 12. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr, und Dienstag, 19. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr, Monika Spindler, Telefon 09573/7231. Kindertagesstätte St. Josef, Kleukheim: Einzugsgebiet: Kleukheim, Prächting, Oberküps, Unterküps, Kümmel, Dittersbrunn, Peusenhof, Sträublingshof, Telefonzeiten Freitag, 15. Januar, von 13 bis 16 Uhr. Ansprechpartnerin Monika Moritz-Ruppenstein, Telefon 09547/1466. red