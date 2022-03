Neuanmeldungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 finden in Ramsthal in der Zeit von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März, statt. Das betrifft die Kinder, die in der Zeit vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 erstmals das Haus für Kinder in Ramsthal besuchen sollen, heißt es in einer Pressemeldung. Betroffene Eltern werden gebeten, telefonisch einen Termin zur Anmeldung mit der Kindergartenleitung zu vereinbaren. sek