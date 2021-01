Das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim hat für alle Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte in der Stadt folgende Anmeldezeit für das Betreuungsjahr September 2021 bis August 2022 festgelegt: Montag, 25. Januar, bis Freitag, 5. Februar.

Die Anmeldung kann nur nach telefonischer Vereinbarung erfolgen. Zu beachten sind die möglicherweise eingeschränkten Anmeldemöglichkeiten direkt in den jeweiligen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Aufnahme erfolgt nach den Kriterien der jeweiligen Einrichtung.

Anmeldungen bei mehreren Einrichtungen sind möglich. Die Platzvergabe erfolgt bei Mehrfachanmeldungen unter Berücksichtigung der Elternwünsche durch einen Abgleich zwischen den jeweiligen Einrichtungen, der Ende Februar stattfindet. Zu- und Absagen werden von den jeweiligen Einrichtungen anschließend schriftlich erteilt.

Nach dem Anmeldetermin eingehende Aufnahmewünsche können nach vorhandenen freien Plätzen noch Berücksichtigung finden. Aufnahmen, die das Betreuungsjahr 2022/2023 betreffen, sind zum regulären Anmeldetermin im nächsten Jahr vorzunehmen.

Die Kinder können in nachfolgenden Kindertageseinrichtungen in Forchheim angemeldet werden.

Kindergärten

Katholischer Kindergarten Burk, Meisenweg 3, Telefon 09191/4904; Katholischer Kindergarten St. Anna, Untere-Kellerstraße 52, Telefon 09191/709320; Katholischer Kindergarten St. Johannes, Reuth, Georg-Büttel-Straße 9, Telefon 09191/94114; Katholisches Kinderhaus St. Josef, Buckenhofen, St.-Josef-Straße 22, Telefon 09191/7336980; Katholisches Kinderhaus Verklärung Christi, Von-Ketteler-Straße 13, Telefon 09191/80789; Katholisches Kinderhaus Don Bosco, Heinrich-Soldan-Straße 13, Telefon 09191/9794830; Evangelischer Kindergarten Christuskirche, Paul-Keller-Straße 15, Telefon 09191/80260; Evangelisches Kinderhaus St. Johannis, Zweibrückenstraße 40 b, Telefon 09191/15251 (14 bis 16 Uhr); Kindergarten "Rotznasen", Ernst-Reuter-Platz 7, Telefon 09191/9776966; Integrativer Kindergarten "Kids vom Ring", J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Telefon 09191/6509-410 (ganztägig); Awo-Kinderhaus Sausewind, Kasernstraße 7, Telefon 09191/3209916; Montessori-Kinderhaus, Balthasar-Schönfelder-Straße 36, Telefon 09191/704432; Städtischer Kindergarten Sattlertor, Karolinger Straße 15 a und Am Schießanger 3, Telefon 09191/34155-10; Städtischer Kindergarten Carl-Zeitler, Bügstraße 79 b, Telefon 09191/65761; Städtisches Gerhardinger Kinderhaus, Kasernstraße 9, Telefon 09191/3415547; Städtischer Kindergarten Kersbach, Pfarrgartenstraße 1, Telefon 09191/67161; Städtischer Kindergarten Am Lindenanger, Bamberger Straße 48, Telefon 09191/3408430; Waldkindergarten Forchheimer Waldstrolche, Serlbach, Flurstück 1785/4, Telefon 0151/54111113; Kindergarten Rabbel-Zabbel, Michael-Kotz-Straße 18, Telefon 09191/3518144

Kinderkrippen

Kinderkrippe "Rotznasen", Ernst-Reuter-Platz 7, Telefon 09191/9776966; Kinderkrippe Rabbel-Zabbel, Michael-Kotz-Straße 18, Telefon 09191/3518144; Integrative Kinderkrippe "Kids vom Ring", J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Telefon 09191/6509-410 (ganztägig); Kinderkrippe im Städtischen Gerhardinger Kinderhaus, Kasernstraße 9, Telefon 09191/3415548; Kinderkrippe Sattlertörchen, Am Schießanger 3, Telefon 09191/34155-10; Kinderhaus Don Bosco (Krippengruppe Zwergenland), Heinrich-Soldan-Straße 13, Telefon 09191/9794830; Kinderkrippe Christuskirche, Paul-Keller-Straße 15, Telefon 09191/80260; Kinderkrippe St. Johannis, Zweibrückenstraße 40 b, Telefon 09191/15251 (14 bis 16 Uhr); Kinderkrippe in der Städtischen Kindertagesstätte Kersbach, Pfarrgartenstraße 1, Telefon 09191/67161; Kinderkrippe im Kinderhaus St. Josef, Buckenhofen, St.-Josef-Straße 22, Telefon 09191/7336980; Kindertagespflege "Heidis Bambini-Club", Buckenhofener Straße 13, Telefon 0160/4922411; Siekids-Kinderkrippe Schatzkiste, Käsröthe 13, Telefon 09191/3415640

Kinderhorte

Kinderhort Sattlertor, Karolingerstraße 15 a und Stauffenbergstraße 1, Telefon 09191/34155-20; Katholisches Kinderhaus, Verklärung Christi, Von-Ketteler-Straße 13, Telefon 09191/80789; Awo-Kinderhaus Sausewind, Kasernstraße 7, Telefon 09191/3209916 red