Als Anlaufstelle für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige hat der Pflegestützpunkt die Aufgabe, Bürger und Bürgerinnen neutral, umfassend und kostenfrei über das Thema Pflege zu beraten. Wechselnde Sprechstunden finden im Rathaus in Bad Brückenau und im Rathaus in Wildflecken, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt. Der nächste Termin in Bad Brückenau ist am 22. Juli, in Wildflecken am 12. August.

Regionale Angebote

Fragen zu den Leistungen der Pflegeversicherung, regionale Hilfs- und Entlastungsangebote oder Fragen zu Krankheitsbildern, darunter Demenz, zählen zu den häufigsten Fragen.

Der Pflegestützpunkt bittet um eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel.: 0971/801 53 00. Anfragen können auch auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, eine Fachkraft aus dem Team ruft dann zurück.

Auch für Ehrenamtliche

Die Information gibt es auch per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@kg.de. Beraten lassen können sich Pflegebedürftige jeden Alters, deren Angehörige sowie Personen aus dem Umfeld, ehrenamtlich Tätige und Fachpersonal.

Zu den Terminen sind die jeweils aktuell geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu beachten. sek