Zehn Tage nach dem Start in die Vorbereitung auf die zweite Halbserie steht für den Handball-Zweitligisten HSC 2000 Coburg das erste Testspiel auf dem Plan. Am Donnerstag (17 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Brian Ankersen beim fränkischen Rivalen HC Erlangen. Zuschauer sind nicht zugelassen.

"Die Vorbereitung läuft bislang gut und die Mannschaft zieht gut mit. Wir haben bislang hauptsächlich im physischen Bereich gearbeitet, aber auch schon in Kleingruppen im taktischen Bereich trainiert", gibt der HSC-Trainer Einblicke in den momentanen Trainingsalltag. Bereits beim Auftakt in die Vorbereitung hatte der 33-jährige Däne betont, das Hauptaugenmerk auf die Abwehr zu legen. Das gilt auch für das Testspiel beim Erstligisten aus Mittelfranken. "Unser Fokus liegt auf der Defensive", sagt Ankersen, "wir werden eine Halbzeit die 6:0- und die andere Halbzeit die 5:1-Deckung spielen."

EM-Duo kehrt zurück

Das Ergebnis sei zweitrangig, sagt Ankersen. Dafür sei ihm wichtig, dass alle Spieler genügend Einsatzzeiten bekommen. Allerdings fehlen Karl Toom und Milos Grozdanic angeschlagen. Auch Stefan Bauer war zuletzt lädiert, kann gegen seinen Ex-Klub aber wohl auflaufen. Ebenfalls in Erlangen dabei: Die Coburger EM-Fahrer Lukas Juskenas (Litauen) und Dieudonné Mubenzem (Tschechien). Sie kehrten nach dem Vorrunden-Aus ihrer Mannschaften am Mittwoch nach Coburg zurück.

"Sie haben bei der EM nicht viel gespielt. Umso wichtiger ist es für sie, dass sie in den Wettkampfrhythmus kommen", sagt Ankersen. Für den Dänen ist es "völlig egal", dass es im ersten Testspiel gleich zum Derby gegen den fränkischen Rivalen kommt. Auf Winter-Neuzugang Tumi Steinn Runarsson muss der HSC-Trainer hingegen noch verzichten. Der 21-jährige Isländer, der auf der Spielmacherposition zu Hause ist, wird erst am Sonntag in der Vestestadt erwartet. the