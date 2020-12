In der Kraftwerkstraße in Frauenaurach hat sich am Mittwochmittag während der Fahrt ein Lkw-Anhänger von seinem Zugfahrzeug gelöst und geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Unfall geschah auf gerader Strecke - das Lkw-Gespann war erst wenige Meter unterwegs. Der Anhänger löste sich bei geringer Geschwindigkeit und prallte auf ein ordnungsgemäß geparktes Auto am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Bei dem Vorfall wurden keine Personen gefährdet. Der robuste Anhänger blieb unbeschädigt. An den geparkten Autos entstand Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein Auto war zudem nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen kam zum Einsatz. Ein technischer Defekt am Anhänger konnte bereits ausgeschlossen werden. Offensichtlich war der Anhänger nicht ordnungsgemäß mit dem Lkw gekoppelt. Verantwortlich dafür ist der 64-jährige Lkw-Fahrer. Dies hatte ein Bußgeld für den Fahrer zur Folge. pol