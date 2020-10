In der E.-C.-Baumann-Straße eskalierte am Freitag ein Streit zwischen einem 47-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis und einem 38-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Raum Coburg. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte schließlich in handfesten Tätlichkeiten, bei denen auch eine Eisenstange zum Einsatz kam.

Der 38-jährige Kraftfahrer hielt mit seinem Sattelzug gegen 10.15 Uhr in der E.-C.-Baumann-Straße, um sein Fahrtziel ausfindig zu machen. Dabei blockierte er die Zufahrt eines anderen Betriebs, was dem 47-Jährigen merklich missfiel. Ein Wortgefecht steigerte sich rasch zu einem Handgemenge, bei dem der Ältere den Brummifahrer aus dem Führerhaus zog und dessen Zündschlüssel an sich nahm. Der Lkw-Fahrer schnappte sich eine Eisenstange aus seinem Führerhaus und ging damit auf den 47-Jährigen los. Neben Hieben gegen die Beine berichteten Zeugen auch von Schlagbewegungen in Richtung des Kopfes. Ein Zeuge schritt ein und hielt den Schläger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein eigentlich nichtiger Anlass hat neben Prellungen und Schürfwunden nun auch mehrere Strafanzeigen zur Folge. pol