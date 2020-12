Aufgrund der jüngsten staatlichen Anordnungen mussten die Uhrzeiten für die Christmetten in der Pfarrei St. Mauritius Röttenbach und ihrer Filialkirchenstiftung Maria Königin in Hemhofen wie folgt geändert werden:

Christmette Maria Königin Hemhofen: 16.30 Uhr, Kindermette um 14.30 Uhr. Gottesdienst am Samstag, 26. Dezember, um 10.30 Uhr. Für alle Gottesdienste kann man sich bis Montag 21. Dezember, um 12 Uhr anmelden.

Christmette St. Mauritius Röttenbach: 19.30 Uhr, Kindermette um 16 Uhr, in der Pfarrkirche. Ebenso am Donnerstag, 24. Dezember, um 17.30 Uhr Gottesdienst für Familien, für den man sich ebenfalls noch anmelden kann. Gottesdienst am Freitag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr. Auch hier werden noch Anmeldungen bis Montag, 21. Dezember, um 12 Uhr angenommen.

Die Uhrzeiten für die Filialkirche St.Wendelin bleibt von den Änderungen unberührt: Kindermette am Donnerstag, 24. Dezember, um 15 Uhr auf dem Zeckerner Bierkeller, Christmette am 24. Dezember um 17 Uhr in St. Wendelin Zeckern. Gottesdienst am Samstag, 26. Dezember, um 9 Uhr.

Die Christmette in der Pfarrkirche Unsere Liebe Frau in Dechsendorf beginnt bereits um 18 Uhr.

Alle Anmeldungen, die bisher gemacht wurden, behalten ihre Gültigkeit, es ändert sich nur die Uhrzeit. Teilnahmeabsagen ehestmöglich telefonisch unter 09195/7110 oder via E-Mail an pfarrei.roettenbach@erzbistum-bamberg.de melden. Alle anderen Termine können den aktuellen Mitteilungsblättern entnommen werden. red