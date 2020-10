Richtige Entscheidung, Chance vertan - in das gescheiterte Standseilbahnprojekt vor 25 Jahren kann man fast alles hineininterpretieren, was man möchte. Erlaubt ist nach wie vor: nachdenken über die Erschließung der Plassenburg. So gesehen wählt die Schlösserverwaltung den falschen Ansatz, wenn sie alles ausschließt außer der in Kulmbach ungeliebten Buchwaldstraße.

Seit damals hat sich viel getan, um das Problem der allermeisten Burgen zu lösen: Sie haben den Nachteil, dass sie fast immer schwierig zu erreichen sind. Früher ein Vorteil, um Schutz und Sicherheit bieten zu können - heute ein Nachteil. Deshalb wurden innovative technische und architektonisch hochwertige Lösungen entwickelt.

In Koblenz schwebt man über den Rhein, um auf die Festung Ehrenbreitenstein zu kommen. In Ljubljana (Slowenien) fährt eine modern und unaufdringlich gestaltete oberirdische Standseilbahn von der Altstadt auf den Berg und kommt mit wenig Platz aus. In Bellinzona (Tessin) oder in Altena (Sauerland) transportiert ein Lift im Berginneren die Besucher nach oben.

Apropos Altena: Dort haben sich mit Eröffnung des Erlebnisaufzugs 2014 - Baukosten 5,12 Millionen Euro - die Besucherzahlen mehr als verdoppelt: von 24 000 auf 56 000 im Halbjahresvergleich. Die Tourismusmanager im Märkischen Kreis reiben sich die Hände.

Kulmbach - Burgberg - Bierkeller: Da war doch was. Gibt es einen geeigneten Bierkeller als Zugang zu einem Aufzug wie in Altena? Müsste man untersuchen. Wahrscheinlich ist eine 85-Prozent-Förderung aus einem einzigen Programm wie damals nicht mehr zu bekommen. Aber vielleicht lassen sich mehrere Töpfe anzapfen: für die Talstation, für den Lift und für die Bergstation. Und Geld sollte trotz Corona vorhanden sein: Denn die von der Schlösserverwaltung bevorzugte Buchwaldstraße gibt's auch nicht für umsonst. Die drei Kilometer dürften einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.