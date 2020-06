"Ich kann mich nicht beschweren und will auch nicht jammern. Die Entscheidung, dass alles zu machen musste, habe ich verstanden. Im Biergarten habe ich keinerlei Einbußen. Die Leute waren heiß drauf, wieder her zu kommen. Wir haben die Tische weiter auseinander gezogen und haben trotzdem insgesamt nur sechs Tische weniger als normalerweise. Man merkt aber schon, dass viele Leute zurückhaltender sind. Es ist eine andere Atmosphäre. Gedämpft. Was die größeren privaten Feiern angeht, wurde bis auf eine Hochzeit alles abgesagt. Diese Einnahmen fehlen natürlich."