Die Designwerkstatt Coburg (im Erdgeschoss des Hofbräuhauses an der Frankenbrücke, Am Hofbräuhaus 1) lädt zu einer besonderen Hörprobe am 24. Juli ein: Es wird eine analoge High-End-Musikanlage der absoluten Oberklasse unter Mitwirkung der Hersteller Ars Machinae und Wolf von Langa aufgebaut - zusammen mit akustisch wirksamen Designobjekten. Das heißt, Ingenieurskunst und Design sollen vereint werden. so kann ein Raum zum Konzertsaal werden. Interessierte haben die Möglichkeit, eine persönliche Hörstunde an diesem Samstag zu buchen und ihre Lieblingsschallplatten zu hören. Nähere Informationen gibt es unter www.arsmachinae.de. Zur besseren Planbarkeit sind Anmeldung bis Freitag, 16. Juli, erwünscht. Die Anmeldung erfolgt über die Designwerkstatt Coburg.