Zweiter Aufschlag in einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth wegen Diskriminierung und schlechter Dienstbeurteilung einer Polizistin durch ihren Vorgesetzten. Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bamberg-Land hatte die Polizeiobermeisterin Yvonne H. (35, Name geändert) in der Dienstbeurteilung für 2014 bis 2017 trotz langer Elternzeit um einen Punkt schlechter - von neun auf acht - bewertet und den Beförderungsvermerk gestrichen. Beides gilt als Merkmal für ein grobes Fehlverhalten eines Beamten. Dagegen wehrt sich die Polizeibeamtin, sie will vom Freistaat Bayern die Beurteilung aufgehoben haben.

Yvonne H. und ihr Rechtsanwalt Rainer Roth gehen von einer Voreingenommenheit des Vorgesetzten beim Thema Wiedereinstieg nach Elternzeit aus, die sich in der Folge in der Beurteilung widerspiegelte. Schon beim ersten Verhandlungstag im Juni bestätigte der Personalrat der Bamberger Polizei: "Es gibt mit diesem Dienststellenleiter immer wieder Probleme in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er hat da eine manifestierte und unverrückbare Meinung." Auch eine Sozialpädagogin der Polizei sagte damals über die Inspektion Bamberg-Land: "Es ist die einzige Dienststelle in Oberfranken, in der sich Frauen an mich mit Problemen zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit wenden."

Nun musste der Dienststellenleiter Franz T. (Name geändert) selber als Zeuge aussagen und er versuchte gleich, die Aussagen zu widerlegen: "Frauen in Teilzeit zu fördern, ist ein Ziel von mir. Für mich ist es immer wichtig, dass sich Frauen weiterbilden, dass sie sich zeigen können. Ich frage mich, wie die Sozialpädagogin zu so einer Aussage fähig ist."

Personalrat schreitet ein

Gerade im Fall Yvonne H. wurde das aber deutlich: Dienststellenleiter Franz T. wollte der Beamtin anfangs keinen Tagdienst zugestehen, sondern nur den Schichtdienst, der mit den Kita-Zeiten kollidierte. Erst mit Hilfe des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten kam es zu einer Einigung. Franz T. dazu: "Diese Gespräche sind immer konfliktbeladen, denn ich habe den gesamten Dienstplan im Auge und muss so etwas vor anderen Beamten und vor meinen Vorgesetzten rechtfertigen."

Auch bei Fortbildungmaßnahmen fühlte sich Yvonne H. vom Dienststellenleiter diskriminiert. Sie wollte ein Praktikum in der Ermittlungsgruppe machen, hatte dafür Unterstützung und die Zusage des stellvertretenden Dienststellenleiters. Franz T. lehnte im persönlichen Gespräch den Wunsch der Polizeibeamtin ab und begründetete das vor Gericht brüsk: "Mein Stellvertreter kann so eine Zusage nicht machen. Ich als Personalchef habe den Überblick, ich weiß, wer welche Vorstellung hat, wo welche Stelle frei wird. Man kann nicht von mir verlangen, dass ich die Zusagen von anderen einhalte. Das ist vollkommen widersinnig. Wenn ich eine Zusage gebe, dann halte ich sie ein, deshalb gebe ich kaum Zusagen."

Für den eigentlichen Klagepunkt, die Annullierung der Dienstbeurteilung, blieb Franz T. klare Aussagen schuldig. Obwohl das Dokument nur seine Unterschrift trägt, versuchte der Polizeidirektor mit ausufernden Erklärungen, seine Verantwortung für die schlechte Dienstbeurteilung von Yvonne H. zu verwässern. Dass die Beamtin in der internen Reihung der Dienstgruppe auf Rang 23 bei 24 Polizisten abgerutscht war, damit als eine der leistungsschlechtesten Polizisten galt, sei den direkten Vorgesetzten von H. zuzuschreiben. "Ich unterhalte mich zwei- bis dreimal im Jahr mit den Dienstgruppenleitern über den Leistungsstand jedes Beamten. Die direkten Vorgesetzten haben es besser im Auge als ich. Ein Dienstgruppenleiter hat sie auf Rang acht gesetzt, ein anderer auf elf von zwölf. Wir haben viele junge aktive Beamte in der Inspektion, die hoch hinaus wollen, die haben Frau H. leistungsmäßig überholt, sie hat nur im normalen Bereich weitergemacht. In der Gesamtschau der Führungskräfte ist sie deutlich auf dem vorletzten Platz", urteilt Franz T.

"Leistungsbereite Kollegin"

Dabei hatte der stellvertretende Dienststellenleiter Werner R. über die Beamtin beim Prozess im Juni anders ausgesagt: "Sie hatte keine schlechteren Leistungen erbracht als vorher. Sie ist eine leistungsbereite Kollegin, die viel ausprobieren will. Da gab es nichts zu beanstanden."

Auch um die schlechtere Punktzahl redete Franz T. lange herum, machte indirekt sogar Polizeipräsidium und das Innenministerium verantwortlich.

Anwalt Rainer Roth konnte über die zweistündige Aussage von Franz T. nur den Kopf schütteln: "Die Aussage des Dienststellenleiters steht im Widerspruch zu anderen Zeugen, die kein Leistungsdefizit meiner Mandantin feststellen konnten. Zudem begründete er nicht, warum auch die einzelnen Leistungsgesichtspunkte nach unten abgeschwächt wurden. Damit ist das Gesamturteil immer noch unschlüssig." Er wirft Franz T. weiterhin vor, seine Mandantin schlechter bewertet zu haben, ohne in den drei Jahren Bewertungszeitraum ein konstruktives Gespräch mit ihr über ihre Leistung geführt zu haben.

Das Gericht wird erst in den nächsten Monaten in einem schriftlichen Urteil über die Klage entscheiden. Für Yvonne H. hielten die letzten Wochen aber schon eine Genugtuung parat. Sie wechselte nach der letzten Elternzeit die Inspektion und leistet nun in Bamberg-Stadt ihren Dienst. Der jetzige Dienststellenleiter bewertet sie in der Dienstbeurteilung für 2017 bis 2020 mit guten zwölf Punkten.