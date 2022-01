Rückwärts rangierte am Donnerstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, eine Autofahrerin aus einer Parkbucht in der Eltingshäuser Straße in Oerlenbach. Dabei blieb sie mit dem vorderen linken Kotflügel an einem Verkehrsschild hängen. Am Fahrzeug entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Das Verkehrsschild wurde bei dem Unfall verbogen, teilt die Polizei weiter mit. pol