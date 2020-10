22 Monate auf Bewährung bekam ein 30-jähriger Lette für eine Vergewaltigung. Auf den ersten Blick mag das Urteil des Schöffengerichtes am Amtsgericht Bamberg milde wirken. Allerdings ersparte man dadurch der noch immer traumatisierten Frau eine erneute Schilderung der Geschehnisse, die sich Anfang Mai in ihrer Wohnung im Landkreis Bamberg ereignet hatten. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen.

Es hätte ein so schöner Abend werden können. Einige Wochen zuvor haben sich Barbara und Armands (Namen geändert) über eine Dating-App kennengelernt. Sie lebt schon länger im Landkreis Bamberg. Er ist gerade erst aus Hessen zugezogen. Nun treffen sie sich erstmals jenseits des Bildschirms. Gemeinsam wollen sie an jenem Sonntagabend den Sonnenuntergang über der Giechburg erleben. Inklusive Blumenpflücken. Zum romantischen Spaziergang nimmt die alleinerziehende Mutter ihre vierjährige Tochter mit. Trotzdem scheint es zwischen den beiden Erwachsenen zu funken. Er darf zu ihr nach Hause kommen.

Deutlich zurückgewiesen

Anfangs läuft es noch, wie es sich Armands vorgestellt hat. In Barbaras Bett ist ein Platz für ihn frei. Denn im Nebenzimmer schläft das Kind. Sogar Küsse und erotische Berührungen sind drin. Als es unter den Laken aber zum Wesentlichen kommen soll, lehnt Barbara ab. Sie ist zu müde, sagt das auch deutlich und schiebt seine Hand weg. Armands nimmt darauf Rücksicht - zumindest vorerst. Dann schläft Barbara, ermüdet von den Aufregungen des Tages, kurzerhand ein. Neben ihr aber liegt ein von einigen Bieren enthemmter Mann, der Dank der schlafenden Schönheit in Reichweite nicht zur Ruhe kommt.

Bald nach Mitternacht wacht die auf dem Bauch liegende Barbara auf. Sie hat plötzlich heftige Schmerzen. Wie sie erkennen muss, hat der nackte Armands sich gerade an ihr vergangen. Dabei hat er ihre hilflose Lage knallhart ausgenutzt. "Ich habe mich gehen lassen", so Armands vor Gericht. Im Wohnzimmer stellt sie ihn noch zur Rede, nimmt das Gespräch mit dem Smartphone auf. Dann schickt sie Armands weg. Der geht ohne weitere Diskussionen.

Am Tag nach dem Vorfall begibt sich Barbara wegen der Schmerzen ins Klinikum Bamberg. Eine gute Freundin hatte lange auf sie einreden müssen. Es kostet sie große Überwindung, sich der Gynäkologin zu offenbaren. Aber nur dadurch kommt die Straftat ans Licht.

Opfer musste nicht aussagen

"Es geht meiner Mandantin darum, nicht aussagen zu müssen und einen zivilrechtlichen Folgeprozess zu vermeiden", sagte Sebastian Freiberg. Der Rechtsanwalt aus Bamberg vertrat Barbaras Interessen als Nebenklägerin. Dank eines Deals auf Vorschlag des Verteidigers Andreas Dräger aus Strullendorf kam es genau so. Barbara wurde geschont und musste nicht in den Zeugenstand. Was angesichts der Konstellation "Aussage gegen Aussage" und einer möglicherweise heftigen Befragung nicht ganz spurlos an Barbara vorübergegangen wäre.

Im Gegenzug dafür verurteilte das Schöffengericht unter seinem Vorsitzenden Richter Florian Kratzer Armands zu einer 22-monatigen Bewährungsstrafe. "Das ist tat- und schuldangemessen".

Dafür stellte sogar Staatsanwalt Alexander Zenefels sämtliche Bedenken zurück. Denn normalerweise beginnen Strafen bei einer Vergewaltigung bei zwei Jahren, dann naturgemäß ohne Bewährung. Die Abweichung wurde auch möglich, weil der Lette in den sieben Jahren in Deutschland bislang noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und kurzzeitig in Untersuchungshaft gesessen hatte. Armands darf sich nun Barbara weder im wahren Leben noch im virtuellen Raum irgendwie nähern und muss an sie 3500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Dafür muss er sich allerdings einen neuen Beruf suchen. Denn mit der Vorstrafe wegen Vergewaltigung wird er wohl nicht mehr lange im Sicherheitsdienst arbeiten können.