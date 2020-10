Marco Meissner Mit Höhenangst ein Dach einzudecken, ist eine beeindruckende Leistung. Über 1600 Grad heißes, geschmolzenes Eisen in Form zu bringen, ist aber noch eine größere Hausnummer. Dieser Ansicht waren jedenfalls die Zuschauer der Fernsehsendung "Galileo". Sie kürten in der Folge am Montag einen Reporter zum Sieger, der in Neuses ein 120 Kilogramm schweres Pumpengehäuse herstellen musste.

Der Sender ProSieben hatte bereits im August zwei seiner Berichterstatter für die Sendung "Galileo - Stadt, Land, Held" losgeschickt, um sich einen Fernkampf in ungewohnten Arbeitsumfeldern zu liefern. Reporter Jan musste sich als Dachdecker in Neumühl nahe Duisburg versuchen. Sein Kollege Vincent war im Kronacher Stadtteil Neuses zu Gast. Im Flößerdorf hatte er ein schweißtreibendes Experiment bei der Eisengießerei Kronach Thomas Winter zu bestehen. Innerhalb von zwei Tagen sollte er ein Pumpengehäuse, wie es in Klär- und Wasserwerken zum Einsatz kommt, aus flüssigem Eisen gießen.

Sein Start verlief nicht gerade vielversprechend. "Neuses. Kronach. Das habe ich ja noch nie gehört. Ist das in Deutschland?", fragte er bei der Vorstellung seiner Aufgabe ungläubig in die Kamera. Wenig später fand er sich im Frankenwald wieder. Dort zeigte er, dass seine handwerklichen Fähigkeiten offenbar besser sind als sein geografisches Wissen. Er ließ sich von seinen kurzzeitigen Kollegen im Neuseser Werk in die Arbeit und Gefahren im Alltag eines Eisengießers einweisen. Dann hieß es bereits zum ersten Mal, Schutzanzug ran und ab an die glühende Masse. "Oh, ist das heiß, Alter!", schimpfte er. Doch er biss sich durch.

Bei einer "unvorstellbaren Hitze", so der Moderator, musste Reporter Vincent für seine Aufgabe etwa 130 Kilogramm Roheisen einschmelzen. Und das war nur ein Teil seiner Herausforderung. Aus einem speziellen Quarzsand-Gemisch musste er am Folgetag die Formen herstellen. Dabei steckte er auch einen Rückschlag weg, als eine davon ausbrach.

Eine Punktlandung hingelegt

Gerade noch rechtzeitig wurde der Ersatz fertig, um anschließend das Eisen einfließen zu lassen, das feurige Fontänen aus der Gussform lodern ließ. Danach musste das Pumpengehäuse noch in Handarbeit geflext und geschliffen werden. Alles in nur acht Stunden. Punktlandung. Wie sein Reporter-Kollege in Neumühl, so schaffte auch Vincent seine Aufgabe.

Während das von ihm hergestellte Gehäuse noch auf seinen tatsächlichen Einsatz wartete, durfte der Sieger des Wettstreits schon mit seinen Weggefährten in Neuses feiern. 52 Prozent der Zuschauer stimmten für ihn.