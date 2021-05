Die Kirchgemeinde Bedheim veranstaltet musikalische Gottesdienste mit Max Göllner am Pfingstmontag um 16 und 17.30 Uhr in der Killiankirche. Göllner studiert Kirchenmusik mit Hauptfach Orgel in Lübeck bei Professor Arvid Gast und Professor Franz Danksagmüller. Seit Januar 2018 ist er Kirchenmusiker an St.Crucis in Bad Sooden-Allendorf und betreut dort die neue große Orgel, die "Queen an der Werra". Aufgrund der herrschenden Abstandsregelungen besteht nur ein begrenztes Platzangebot, deswegen wird um Anmeldung per Mail an konzerte@schwalbennestorgel.de oder telefonisch unter 03685/402180 gebeten. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Foto: Privat