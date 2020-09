Mit Sorge beobachtet das regionale Handwerk die geplanten verkehrlichen Maßnahmen in der Langen Straße. Insbesondere auch Handwerksbetriebe wären von der geforderten

Verlegung des gegenverkehrlichen Radwegs auf die Fahrbahn und dem daraus resultierenden Wegfall der Kurzzeitparkzone negativ betroffen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft Bamberg.

Die vorgeschlagene Lösung, im Gegenzug Mischparkplätze am Schönleinsplatz in reine Anwohnerparkplätze umzuwandeln und tagsüber für den Liefer- und Handwerksverkehr freizugeben, sei aus Sicht von Kreishandwerksmeister Manfred Amon zwar eine nette Idee, jedoch vollkommen an der Realität vorbei. "Oder sollen unsere Handwerker ihre zum Teil mehrere hundert Kilo schweren Materialien und Werkzeuge etwa mit der Sackkarre vom Schönleinsplatz zu ihren Kunden in die Lange Straße transportieren?", fragt Amon.

Die Lange Straße sei Hauptachse für den innerstädtischen Verkehr. Diese müsse leistungsfähig bleiben und nicht durch Radverkehr weiter beschnitten werden. Nicht nur der Wegfall der Kurzzeitparkplätze, auch eine wachsende Staugefahr gehe mit der geplanten Maßnahme einher. "Das erleben wir seit dem Ausbau der Radspur in der Friedrichstraße ja bereits tagtäglich", so der Kreishandwerksmeister. "Bei nur einem Handwerker, der täglich 30 Minuten im Stau steht, sind das im Jahr 115 Stunden. Meistens sind zwei oder drei Mitarbeiter in einem Fahrzeug unterwegs", rechnet Amon. So entstehe ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Den Betrieben bleibe dann nichts anderes übrig, als die Stau-Kosten an ihre Kunden weiterzugeben oder aufgrund der erschwerten Anliefer- und Haltesituation Aufträge innerstädtischer Kunden gar abzulehnen. Denn die Wertschöpfung innerstädtischer Aufträge werde dann zunehmend unwirtschaftlich.

"Das kann doch von der Stadtpolitik so nicht gewollt sein?", mahnt Amon. "Wir brauchen ein durchdachtes Konzept, das die Interessen aller berücksichtigt und unseren Betrieben und deren Mitarbeitern ermöglicht, ihre Tätigkeiten reibungslos zu gestalten", so Amon. "Liefer- und Handwerksverkehr sollten als Wirtschaftsverkehr mit besonderen Belangen wahrgenommen werden. Unsere Betriebe gestalten Wachstum, Versorgungssicherheit und Wohlstand in der Region durch ihre Produkte und Services. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Verkehrsinfrastruktur für Anlieferung und Kundenerreichbarkeit stimmen." red