Zum Thema "Corona-Maßnahmen":

Applaus, Applaus! Unsere Kanzlerin und ihre Ministerpräsidenten klopfen sich dafür auf die Schulter, dass sie durch ihre Maßnahmen das exponentielle Wachstum an Neuinfektionen in eine Plateauphase überführen konnten. War es nicht das Ziel, den Inzidenzwert drastisch zu senken? Davon sind wir ja meilenweit entfernt.

Wenn man die Grafiken richtig liest, dann erkennt man, dass die "Stagnation" durch eine deutlich geringere Anzahl Tests erkauft wurde. Die Quote der positiven Ergebnisse steigt weiter an. Bei einer gleichen Anzahl von Corona-Tests wie zum Zeitpunkt des Lockdown hätten wir wahrscheinlich circa 4000 Fälle pro Tag mehr. Jeder kann doch sehen, dass die bisherigen Maßnahmen unserer Volksvertreter nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. Doch statt folgerichtig die Strategie zu ändern, heißt es bis 10. Januar "weiter so". Es ist nicht logisch, Unternehmen zu schließen, die durch gute und funktionierende Konzepte nicht zum Infektionsgeschehen beitragen. Stattdessen wäre es sinnvoll, die Unternehmen zu überprüfen, wie gut ihre Konzepte sind und ob die auch eingehalten werden.

Was unsere Politik aber macht, ist reiner Lobbyismus. Nur nicht an heilige Kühe rangehen, obwohl selbst das RKI inzwischen zugibt, dass Schulen und Kitas maßgeblich an der Verbreitung des Virus beteiligt sind. Auch sollte man sich fragen, warum bei uns im Landkreis die Zahlen fast doppelt so hoch sind wie in der Stadt. Könnte es an den öffentlichen Verkehrsmitteln liegen? Offenbar hat man die Zeit nicht genutzt, wirksame Konzepte für Schulen, Kitas und ÖPNV zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir nicht schlechter stünden, wenn Restaurants und Tanzschulen, die funktionierende Hygienekonzepte haben, geöffnet geblieben wären. Zum Beispiel in unserer Tanzschule gab es keine einzige Ansteckung. Die derzeitige Politik ist nicht dazu angetan, Vertrauen in die Maßnahmen zu steigern. Die asiatischen Demokratien wie z. B. Taiwan zeigen uns, wie man mit so einer Krankheit umgehen kann. Das Frühjahr hat gezeigt, wie schnell strikte Maßnahmen zum Erfolg führen, dann hätten wir nach vier Wochen eine Basis, auf der wir aufbauen könnten.

Günter Gehde, Niederfüllbach