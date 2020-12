"Buntstifte, Hefte, Handschuhe, Mütze, Zahnpasta, Zahnbürste und ein Auto", zählt Ben begeistert auf. Er hat mit seiner Mama einen Schuhkarton mit Weihnachtspapier beklebt und viele nützliche und schöne Dinge für Kinder hineingelegt.

Die Emil-Fischer-Grundschule aus Dörfles-Esbach beteiligt sich schon viele Jahre an der Weihnachtspäckchenaktion der Hilfsorganisation humedica unter dem Motto "Geschenk mit Herz". Viele Schulkinder haben mit ihren Eltern auch in diesem Jahr wieder bunte Päckchen zusammengestellt, die nun darauf warten, von Ehrenamtlichen mit dem LKW nach Rumänien, Serbien, die Ukraine, Albanien oder den Kosovo gefahren zu werden. Dort dürfen sich schon bald leuchtende Kinderaugen auf ein Geschenk der besonderen Art freuen. Die Päckchen werden an bedürftige Kinder verteilt.

