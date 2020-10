Mit Wirkung vom 16. Oktober hat der Bayerische Staatsminister der Justiz Georg Eisenreich den Direktor des Amtsgerichts Schweinfurt, Thomas Olbermann, zum Direktor des Amtsgerichts Bamberg ernannt. Olbermann tritt damit die Nachfolge von Gudrun Göller an, die mit Ablauf des 31. August in den Ruhestand getreten ist.

Der in Düsseldorf geborene Thomas Olbermann (61 Jahre) begann nach dem Jurastudium in Regensburg seine berufliche Laufbahn im April 1991 als Staatsanwalt in Hof. Ab April 1994 wechselte er als Richter zum Landgericht Hof. Im Juli 2003 kehrte er als Gruppenleiter an die Staatsanwaltschaft Hof zurück. Mit Wirkung vom 16. Februar 2007 wurde er zum Richter am Oberlandesgericht in Bamberg ernannt. Seit 1. November 2013 leitet Thomas Olbermann als Direktor das Amtsgericht Schweinfurt. red