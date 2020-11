Der Haupt- und Finanzausschuss des Herzogenauracher Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Herzogenaurach ab 2021 auf einen 14-tägigen Rhythmus umzustellen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Amtsblatt ist das offizielle amtliche Mitteilungsorgan der Stadt Herzogenaurach und wird jedem Haushalt in der Stadt - bisher wöchentlich - kostenlos als Hauswurfsendung zugestellt. Es erscheint immer donnerstags in einer Auflagenstärke von inzwischen 13 500 Stück. In der vergangenen Woche hat sich der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema Amtsblatterstellung und -verteilung auseinandergesetzt, um einer kurz- und mittelfristigen erheblichen Preiserhöhung für Druck und Verteilung entgegenzuwirken. Dem vorausgegangen ist ein ausführlicher Prüfungsprozess durch die Verwaltung, der sich mit verschiedenen Ansätzen und Optionen möglicher Anpassungen und Einsparungen befasst hat.

Da an der grundsätzlichen Ausrichtung des Herzogenauracher Amtsblatts festgehalten werden soll, ist die wirksamste Anpassung über die Erscheinungsfrequenz zu erreichen, so das Fazit des Prüfungsprozesses.

Im Zuge der Sitzung wurde somit der Beschluss gefasst, ab 2021 den Rhythmus auf eine 14-tägige Erscheinungsweise (in den "geraden Wochen" im Jahresverlauf; künftig 26 Ausgaben anstatt 51) umzustellen. Das Informieren von Bürgern sei auch bei einer reduzierten Erscheinungsweise gewährleistet und natürlich bleibe es auch bei der kostenlosen Zustellung an jeden Haushalt.

Die Umstellung zum jetzigen Zeitpunkt folgt auch den Entwicklungen - generationenübergreifender - veränderter Mediennutzungsgewohnheiten in den letzten Jahren. So hat die Stadt Herzogenaurach zum Beispiel in den vergangenen zehn Jahren ihr Internetangebot sukzessive ausgeweitet (unter anderem über die zweisprachige Internetseite mit über 1000 Inhaltsseiten und das digitale Bürgerportal) und kann somit jederzeit schnell und flexibel kommunizieren und reagieren. Auch via Facebook werden Informationen "in Echtzeit" geteilt und Fragen jederzeit auf kurzem Wege beantwortet. Die digitalen Medienangebote können und sollen das analoge Medium Amtsblatt nicht ersetzen, jedoch müssen die Medienangebote seitens der Stadtverwaltung im Zuge der Bürgerkommunikation immer wieder auch kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Dieser Zeitpunkt war nun aufgrund anstehender deutlicher Preiserhöhungen gekommen.

Eine Übersicht der Erscheinungstermine in 2021 wird ab Dezember unter www.herzogenaurach.de/amtsblatt einsehbar sein. Dort kann im Übrigen auch weiterhin das Amtsblatt jederzeit auch digital abgerufen werden. red