Das Gesundheitsamt Haßberge meldet drei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 248 (Stand: 12. Oktober, 12.30 Uhr), teilte das Landratsamt am gestrigen Montag mit.

216 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Aktuell sind 26 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 185 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 16,6 und somit unter dem Warnwert von 35 und dem Maßnahmenwert von 50.

Gemäß der Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) vom 15. Juni 2020 müssen sich alle Bürger, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, nach ihrer Rückkehr unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Um nicht in der Warteschlange zu landen, wird dringend empfohlen, den digitalen Weg übers Internet zu nutzen. Einfach eine E-Mail an corona@hassberge.de schreiben und Kontaktdaten mit Telefonnummer angeben. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes meldet sich dann schnellstmöglich telefonisch bei dem Betroffenen. Wer keine digitale Möglichkeit hat, kann seine Kontaktdaten telefonisch übermitteln unter der Rufnummer 09521/27721.

Weitere Regelung

Zusätzlich besteht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten die Verpflichtung, sich nach der Einreise unverzüglich bis zu 14 Tage in häusliche Isolation zu begeben. Die Quarantäne beschränkt sich nicht nur auf Flugreise-Rückkehrer, sondern gilt auch für Reisende, die den Pkw oder andere Verkehrsmittel nutzen. Die Quarantänepflicht endet vorzeitig, wenn der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) ein entsprechendes ärztliches Zeugnis übersandt wird. Dazu soll immer die Telefonnummer für Rückfragen mit angegeben werden. Beim Vorliegen von Symptomen entscheidet das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.

Welche Länder aktuell als Risikogebiet eingestuft sind, ist auf der Internetseite des Ro-bert-Koch-Instituts (RKI) hinterlegt: www.rki.de.

Für den Fall der Fälle

Was sollen Bürger tun, wenn sie eine Ansteckung befürchten? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/ oder an Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und mit dem Mediziner das weitere Vorgehen besprechen.

Wer sich im Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden unter www.hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09521/27720. Die Internetseite des Landkreises gibt auch weitere Auskünfte zu Corona. red