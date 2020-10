Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürth lädt zur Besichtigung der Zwischenfrucht-Demonstrationsfläche im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Der Zwischenfruchtanbau ist eine besonders wichtige Säule zum Boden- und Gewässerschutz in der Landwirtschaft, heißt es in der Einladung.

Zwischenfrüchte bedecken nach der Ernte den Winter über den Boden und bieten dadurch einen effektiven und ganzflächigen Erosionsschutz, so das AELF. Gleichzeitig würden sie die verbliebenen Nährstoffe im Boden aufnehmen und somit verhindern, dass diese in tiefere Bodenschichten und in das Grundwasser verlagert werden. Des Weiteren bewirkten sie vielfältige positive Effekte im Hinblick auf die Fruchtbarkeit des Bodens. Bei der Begehung der Versuchsfläche werden auf 16 Parzellen unterschiedliche Zwischenfruchtmischungen vorgestellt. Als Besonderheit in diesem Jahr sei die Versuchsfläche so angelegt worden, dass die Entwicklung der verschiedenen Mischungen mit und ohne Düngung zur Saat verglichen werden kann. Dies sei besonders im Hinblick auf die Änderung der Düngeverordnung interessant.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 21. Oktober, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Versuchsfläche neben der Maschinenhalle entlang der Staatsstraße zwischen Weisendorf und Oberlindach. Einen genauen Lageplan zum Standort der Demonstrationsfläche gibt es auf der Homepage www.aelf-fu.bayern.de.

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist zwingend auf das Einhalten des erforderlichen Mindestabstandes von 1,5 Metern zu achten und in allen Situationen, in denen dies nicht möglich ist, ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem ist eine schriftliche Anmeldung vorab unter der E-Mail-Adresse poststelle@aelf-fu.bayern.de bzw. unter der Faxnummer 0911/99715-1600 bis spätestens Sonntag, 18. Oktober, unerlässlich. Alle Interessierten sind trotz der besonderen Umstände eingeladen, sich aktuell informieren zu lassen. red