Es muss ein heftiger Aufprall gewesen sein: Am Morgen des letzten Tages des Jahres 2020 ist ein Autofahrer mit seinem Pkw an der Kreuzung Berliner Rind/Starkenfeldstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einiger Wucht gegen die Ampel gefahren. Laut Polizei war der Mann hinter dem Steuer in den Sekundenschlaf gefallen, an der Ampel entstand enormer Sachschaden, die Anlage fiel im kompletten Kreuzungsbereich für drei Stunden aus.

Reparatur dauert mehrere Tage

Und die Schäden sind laut Mitteilung der Stadt noch größer: Infolge des Unfalls ist das Steuergerät der Ampelanlage an der Kreuzung Berliner Ring und Starkenfeldstraße beschädigt worden. Die Reparaturmaßnahmen seien von den Bamberger Service Betrieben (BSB) sofort eingeleitet worden, werden aber noch einige Tage andauern. Da nur ein eingeschränkter Kreuzungsverkehr durch die defekte Anlage möglich sei, empfiehlt die Stadt, die Starkenfeldstraße im Bereich des Berliner Rings zu meiden und benachbarte Kreuzungen zu nutzen.

Bei dem Unfall am 31. Dezember wurde der Fahrer laut Polizei nicht verletzt. Ihn erwartet jedoch ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr. red/pol