Nachdem die ersten Online-Seminare der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" ein positives Echo und zahlreiche Zuhörer und Zuschauer gefunden haben, versucht der Heiligenhof ein neues Format zu etablieren. In der Veranstaltungsreihe "Heiligenhof online" sollen aktuelle politische Themen betrachtet und Hintergründe dazu vermittelt werden. Eingeladen sind Fachleute, die kompetent berichten. Die Zuhörer diskutieren im Chat mit den Referenten und können Fragen stellen. Genutzt wird dabei die Konferenzsoftware Zoom, heißt es in einer Mitteilung.

Gestartet wird diese Online-Gesprächsreihe mit einem Gespräch zu den innenpolitischen Auswirkungen der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten am Samstag, 21. November, um 16 Uhr. Analysiert und besprochen werden die Entwicklungen in der US-amerikanischen Gesellschaft und das Wahlergebnis sowie vor welchen Aufgaben der zukünftige Präsident Joe Biden steht und wie er sie bewältigen könnte. Wie die außenpolitischen Entwicklungen aussehen könnten, wird in einer gesonderten Veranstaltung von "Heiligenhof online" im Januar 2021 betrachtet.

Referent ist Dr. Udo Metzinger. Er arbeitet als Autor und Dozent (unter anderem im Netzwerk Politische Bildung in der Bundeswehr und an der Universität der Bundeswehr München) und hat Politikwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Köln studiert. Es folgten ein Promotionsstudium, zahlreiche (Buch-) Veröffentlichungen, Seminare und Vorträge zu amerikanischer Politik und Kultur, aber auch zum "Kampf der Kulturen" und zu Medien und Politik. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Für die Teilnahme kann man sich per Mail bis Freitag, 20. November, bis 15 Uhr unter hoertler@heiligenhof.de anmelden. Es folgt eine Einladungsmail von webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten. Weitere Informationen gibt es unter www.heiligenhof.de. red