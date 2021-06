"Höchste Zeit" heißt das neue Musical des Fränkischen Theatersommers, das am Monatagabend, 5. Juli, ab 19 Uhr am Sportplatz beim Gemeindezentrum in Wonsees aufgeführt wird. Die Freilichtveranstaltungen waren in den vergangenen Jahren beinahe schon ein Teil der Gemeindekultur geworden. Am idyllischen Reckenberg bei Schirradorf gaben die Theatersommer-Darsteller in den Jahren 2017 bis 2019 ihre Vorstellungen zum Besten. 2020 musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Nun dürfen die Theatersommer-Künstler wieder auftreten, allerdings nur im Freien, mit Hygieneregeln.

Gespannt sei man auch auf den neuen Spielort, denn die Veranstaltung wird erstmals auf dem Sportplatz neben dem neuen Gemeindezentrum stattfinden, so Theatersommer-Pressesprecherin, Jutta Rauter. Hier sei der Vorbereitungsaufwand kurzfristig geringer gewesen, so Wonseeser Bürgermeister Andreas Pöhner.

Bei dem Stück "Höchste Zeit" handelt es sich um die Fortsetzung des Stücks "Heiße Zeiten", das bereits im Jahr 2018 in Schirradorf aufgeführt wurde. Dabei geht es um dieselben vier Damen, die sich in "Heiße Zeiten" am Abflugterminal eines Flughafens kennengelernt hatten: die toughe Businessfrau, die Vornehme aus den Elbvororten, die Hausfrau und die Junge mit dem noch unerfüllten Kinderwunsch. Am Anfang hatten sie nichts miteinander gemein, wurden aber im Laufe der turbulenten Ereignisse zu Freundinnen. Im neuen Stück "Höchste Zeit" heiratet eine der vier Heldinnen und die Damen sind im Hochzeitsrausch. Zwischen Freudentränen und Panikattacken sehen sich die Vier mit existenziellen Fragen konfrontiert: Gibt es den perfekten Partner? Wie funktioniert eine gute Ehe? Und: Warum macht mir der Mistkerl keinen Heiratsantrag?

Karten an der Abendkasse kosten 18 Euro. Im Vorverkauf sind sie für 15 Euro bei der Verwaltungsgemeinschaft Kasendorf-Wonsees (Tel. 09228 999620) erhältlich. red