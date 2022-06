Am Wochenende soll das Wetter schön werden, und so schlägt der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön einige Unternehmungen vor.

Am Sonntag, 26. Juni, kann man unter dem Motto "Rhön aktiv" mit Michael Dohrmann heimische Wiesenpflanzen kennenlernen. Dabei soll zum Schutz der Artenvielfalt der Rhöner Wiesen die Nordamerikanischen Staudenlupine entfernt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung sowie nach Möglichkeit Arbeitshandschuhe. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Wanderparkplatz unterhalb der Thüringer Hütte. Eingeplant sind etwa zweieinhalb Stunden. Anmeldung ist erwünscht, und zwar unter Tel.: 09774/910 260, oder per Mail an: info@nbr-rhoen.de.

Ebenfalls am Sonntag, 26. Juni, gibt es eine geführte Wanderung durch das Schwarze Moor. Erklärt werden Flora, Fauna und Entstehung der Moore. Diese Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, sie dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist am Steinernen Torbogen am Schwarzen Moor. Eine Anmeldung ist erwünscht, und zwar unter Tel.: 09774/910 260, oder per Mail an: info@nbr-rhoen.de.

Um 11 Uhr und um 14 Uhr gibt es am Sonntag, 26. Juni, Führungen im Haus der Langen Rhön. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren Wissenswertes rund um Biosphärenreservate und die Rhön. Treffpunkt ist am Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach.

Gäste der Rhön werden am Montag, 27. Juni, um 10 Uhr im Haus der Langen Rhön begrüßt und erhalten eine Führung. Sie erfahren Wissenswertes rund um Biosphärenreservate und die Rhön. Treffpunkt ist auch hier das Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach. red