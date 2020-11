Am Samstag, 14. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen 18 neue Coronafälle vor, am Sonntag gab es dagegen keine neuen Fälle, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Wochenende mit. Somit waren am Sonntag 92 Menschen (Samstag 99) mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt am Sonntag 75,6 (Samstag 81,4). Gegenüber dem Samstag gelten sieben Per sonen wieder als genesen.

309 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden 13 Menschen (Samstag zehn). Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich am Sonntag wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen 58 (Samstag 61), Hammelburg 17 (Samstag 19), Bad Brückenau 17 (Samstag 19). Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 558 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten 448 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. red