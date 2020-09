Am Tisch des Herrn

Leonard Hellmuth und Emma Rebhan gingen in "St. Aegidius" erstmals zum Tisch des Herrn. Bereichert wurde der von Pfarrer i.R. Hans Hübner zelebrierte Sonntagsgottesdienst durch Pankraz Gründel an der Orgel und Lisa Ultsch (Gitarre und Gesang). Eigentlich hätte am 26. April Erstkommunion gefeiert werden sollen. Aber mit der Corona-Pandemie wurde alles anders. Wann sämtliche Kommunionkinder aus dem Lautergrund zusammen feiern können, ist noch nicht bekannt. Foto: Gerd Klemenz