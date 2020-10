Lange stand der Kiosk am Johann-Strauß-Platz quasi in einer Verkehrsinsel: Auf der einen Seite führt die Leopoldstraße vorbei, die gleich danach ins Pilgramsroth übergeht. Auf der anderen Seite führte die Verbindung zum Probstgrund und zur Elsässer Straße.

Damit ist nun Schluss: Der CEB hat zwar diesen Ast der Fahrbahn erneuert und die Bordsteine abgesenkt. Gleichzeitig hat er aber einige Parkplätze markiert und Poller gesetzt, so dass nur noch die Zufahrt in die Tiefgarage der neuen Wohnanlage möglich ist. Weil weitere Gestaltungselemente noch fehlen - gedacht ist an Pflanzkästen, die vom Grünflächenamt aufgestellt werden -, hat der CEB den Platz mit rotweißen Absperrelementen blockiert, "damit niemand gegen die Poller fährt", wie CEB-Tiefbau-Chef Günther Knoch erläutert. Wer in die Elsässer Straße und den Probstgrund will, muss nun die Kreuzung Leopoldstraße/Pilgramsroth nutzen.

Anwohner im Eichendorffweg sauer

"Was haben sich die Verantwortlichen nur dabei gedacht?!", fragt Helga Riede, Anwohnerin im Eichendorffweg, der nur über Elsässer Straße und Lange Gasse zu erreichen ist. "Die sperren die Straße in der Hauptrichtung!" Nicht nur sie wundert und ärgert sich, wie sie am Telefon erzählt: Auch von einigen Nachbarn hat sie gehört, dass es wegen der geänderten Verkehrsführung einen Vorstoß bei der Stadt geben soll.

Die geänderte Verkehrsführung wurde quasi im Zuge des Bebauungsplans für den Bereich des ehemaligen Diakonisch-sozialen Zentrums (DSZ) und das frühere Gefängnisgrundstück geregelt. Der Plan sieht eine Umgestaltung des Johnann-Strauß-Platzes vor: Zwischen den neuen Wohnblocks und dem Kiosk soll ein kleiner Platz entstehen, den der Bäcker, der im Kiosk ein Geschäft betreibt, auch gastronomisch nutzen könnte. Auf der einen Seite wäre dieser Platz begrenzt von Parkplätzen, auf der anderen von der Zufahrt zur Tiefgarage - so, wie jetzt die Markierungen auf dem Asphalt zu sehen sind.

Mehr passiert hier vorläufig nicht - aus mehreren Gründen. Voriges Jahr wurden zwar von einigen Büros Vorschläge erarbeitet, wie dieser Platz gestaltet werden könnte, aber keiner der Entwürfe vermochte zu überzeugen. Außerdem ist der Bau der Wohnanlage noch nicht abgeschlossen: Die Neubauten unten am Platz waren nur die ersten zwei Bauabschnitte; der Umbau des früheren DSZ und des Internats soll noch folgen. Doch da gab es bautechnische Probleme: Im November 2019 verkündeten Thomas Siebenhaar und Marcus Thiele von der Eigentümerfirma Projekt Bauart, dass der Umbau neu ausgeschrieben werden müsse. Damals war die Hoffnung, es werde im Sommer 2020 weitergehen. Inzwischen hat Projekt Bauart aber ein neues Konzept entwickelt, wie Marcus Thiele sagt. "Das wollen wir erst dem Stadtrat vorstellen."

Was passiert am früheren DSZ?

Möglicherweise läuft das Konzept auf einen Abriss des DSZ und Neubauten hinaus. Denn zum einen wäre ein Umbau technisch sehr aufwendig und zum anderen teuer. Allerdings wäre im Falle eines Abrisses eine neue Baugenehmigung erforderlich, gibt Karl Baier zu bedenken, Leiter des Stadtplanungsamts. Denn bislang galt die Genehmigung für den Umbau der alten Betongebäude.

So lange aber die Baustelle DSZ nicht fertig ist, hat es wenig Sinn, unterhalb davon einen Platz neu zu gestalten, sagt Ullrich Pfuhlmann, bei der Wohnbau Stadt Coburg (WSCO) zuständig für Baumaßnahmen. Weil der Johann-Strauß-Platz zum Sanierungsgebiet Leopoldstraße gehört, ist die WSCO formal dafür zuständig. Doch derzeit gebe es keine Fördermittel für die Umgestaltung des Johann-Strauß-Platzes, sagt Pfuhlmann.

Das alles lässt erwarten, dass es beim derzeitigen Provisorium bleiben wird. Helga Riede hofft indes noch, dass die Verkehrsführung wieder geändert wird. "Wer das entschieden hat, hat die Folgen nicht bedacht." Außerdem gibt es seit Tagen noch ein anderes Hindernis: Ein Lastwagenanhänger mit Bayreuther Kennzeichen ist kurz vor der Einmündung in die Leopoldstraße abgestellt und nachts nicht beleuchtet. "Irgendwann wird es dort krachen", fürchtet Helga Riede.