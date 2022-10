Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Langsam wird jedem klar, dass die warmen Sommertage vorbei sind und sich der Herbst breit macht. Am vorletzten Wochenende im Oktober, also 22. und 23. Oktober, findet deshalb der Herbstmarkt mit traditionellem "Mantel-Sonntag" statt. In der Fußgängerzone von Bad Kissingen stellen dann Händler wieder ihre Stände auf. Hier kann man Nützliches, Schönes und auch Kurioses erwerben.

Für die Kleinen gibt es wieder ein Karussell auf dem Marktplatz, sowie einen Süßwarenstand. Am "Mantel-Sonntag" sind die meisten Geschäfte in der Bad Kissinger Innenstadt von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Hier kann man nicht nur Bekleidung für die kalte Jahreszeit kaufen, sondern auch viele andere Dinge des täglichen Bedarfs. Am Sonntag findet der Herbstmarkt der Stadt Bad Kissingen auf dem Rathausplatz und in den angrenzenden Gassen statt. Hier gibt es neben kulinarischen Genüssen auch viele praktische Dinge wie Gewürze, Besen, Pflanzen und vieles mehr. red