Der Hospizverein für den Landkreis Forchheim lädt zum Forchheimer Hospiztag am Samstag, 17. Oktober, von 10 bis 14 Uhr am Paradeplatz in Forchheim ein. An einem Infostand stellt der Verein seine Arbeit vor. Hauptanliegen des Hospizvereins ist es, die letzte Lebenszeit so würdig wie möglich zu gestalten. Der Verein informiert umfassend über seine Arbeit und Angebote, wie zum Beispiel Sterbebegleitung, Kinderhospizarbeit, Trauerbegleitung, Hilfe bei Patientenverfügungen und "Hospizarbeit (k)ein Thema für die Schule". Auch wer Informationen über die Ausbildung als Hospizbegleiter erhalten möchte, ist willkommen. Unterstützung erhält der Hospizverein an diesem Tag durch die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung SAPV sowie den Hospizverein Erlangen. Über die reine Sachinformation hinaus erwarten den Besucher Attraktionen wie Kinderschminken, Airbrush-Tattoos, Glücksrad, Kinderbasteln und Musik. red