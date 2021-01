Von Montag, 11. Januar bis Ende Mai kann es in Untersteinach wegen der Kanalsanierung zu Verkehrsbeschränkungen kommen. Betroffen sind folgende Straßen:

Abschnitt 4: Stadtsteinacher Straße (Einmündung Frankenwaldstraße bis Einmündung Karlsbader Straße); Karlsbader Straße (Einmündung Stadtsteinacher Straße bis Einmündung Breslauer Straße); Breslauer Straße bis Einmündung in die Ortsstraße Am Bühl; Egerer Straße; Am Bühl; Frankenwaldstraße (ab Einmündung Ortsstraße Am Bühl bis Bahnübergang).

Abschnitt 5: Tradgasse (teilweise); Seer Straße Richtung Mühlenweg.

Abschnitt 6: Goethestraße; Stifterstraße; Eichbergstraße (kurze Abschnitte); Balthasar-Neumann-Straße; Pestalozzistraße (Einmündung Eichbergstraße bis Einmündung Hans-Sachs-Straße); Stadtsteinacher Straße (auf Höhe Baumgasse und Kirchplatz); Baumgass (ab Einmündung Stadtsteinacher Straße); Hauptstraße (hinter Netto-Markt bis Bundesstraße 303); Bundesstraße 303 (Kreuzungsbereich); Guttenberger Straße (Kreuzungsbereich sowie teilweise ab Einmündung Siemensstraße); Siemensstraße; Gries (teilweise ab Siemensstraße).

Abschnitt 7: Stadtsteinacher Straße auf der Höhe des Parkplatzes Richtung Baumgasse; Wassergasse (teilweise - kurze Abschnitte); Schillerstraße; Pestalozzistraße (teilweise - ab Einmündung Balthasar-Neumann-Straße bis Einmündung Dürerweg); Dürerweg (ab Einmündung aus Pestalozzistraße bis Einmündung An der Steinach; An der Steinach (ab Einmündung aus Dürerweg in Richtung Kulmbacher Straße).

Die Anwohner werden um Verständnis gebeten. red