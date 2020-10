Unter dem Motto "Gemeinsam erleben" lädt Kultur für alle (Kufa) am Mittwoch, 28. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr zu einem gemeinsamen Singen in die Ohmstraße 3 ein.

Singen ist gesund, hält fit, bewegt die Emotionen und stößt ganz nebenbei Glückshormone aus. Kurzum: Sing' und es geht dir gut! In Gemeinschaft singen verbindet und potenziert diese positiven Eigenschaften. Unter der Anleitung von Carolin Pruy von der Beratungsstelle für Volksmusik in Franken werden in der Kufa gemeinsam regionale und volkstümliche Lieder gesungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Ein weiteres Singen ist am 25. November geplant.

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse kufa@lebenshilfe-bamberg.de oder telefonisch unter 0951/18972105 gebeten. red