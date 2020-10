Zu einer gelungenen Ausstellung, die auf 35 Jahre Ikonenmalkurs auf dem Feuerstein zurückblickte, gratulierte der Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Forchheim (KEB), Helmut Hof, den Mitgliedern des aktuellen Kurses bei der Eröffnung der Ausstellung in der Kirche der Burg Feuerstein. Zuvor hatte Diakon Farrenkopf die Besonderheit einer solchen Ausstellung in unserer Region gewürdigt und die Ikonen als wichtige Darstellungen bezeichnet, um den Glauben und wichtige Personen des Glaubens heute unter minimalistischem Fokus zu betrachten.

Auch junge Menschen schätzen die Aussagekraft und das einfache, sich in vielen Bereichen wiederholende "Design" der Darstellungen. Bereits im Gottesdienst hatte Wolfgang Fleckenstein, der langjährige Leiter des Ikonenmalkurses, die Christusikone in den Blick genommen. Sie wurde von einem jungen Künstler geschaffen und wird am heutigen Freitag mit einer Segnung und Andacht an die Burg übergeben. Zusammen mit einer Marienikone, die vom ersten Leiter des Kurses, Peter Bauer, geschrieben und von der Familie des vor einigen Jahren verstorbenen Künstlers zur Verfügung gestellt wurde, werden beide große Ikonen in der orthodox geprägten Turmkapelle der Burg Feuerstein ihren Platz finden.

Die Ausstellung besuchten fast 200 Personen, ein Erfolg, über den sich die Initiatoren aus der KEB Forchheim und vom Ikonenmalkurs freuen. Die Kurse werden auch in Zukunft in den Räumen der KLVHS Feuerstein stattfinden.

Zur kleinen Feier am heutigen Freitag um 16 Uhr an der Turmkapelle der Burg Feuerstein laden die Seelsorge der Burg, die KEB Forchheim und der Ikonenmalkurs nochmals ein. Im Anschluss besteht ein letztes Mal die Möglichkeit, die Ausstellung in der Oberkirche der Burg zu besichtigen. red