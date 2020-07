Am Alexandrinum haben alle bestanden

69 Schülerinnen und Schüler sind dieses Jahr am Alexandrinum zur Abiturprüfung angetreten. Die Schulfamilie des Alexandrinums freut sich, dass alle Kandidaten die Abiturprüfung erfolgreich abgelegt haben. Ganz besonders erfolgreich, mit einer Eins vor dem Komma, haben 31 Abiturienten abgeschlossen, teilt die Schule mit. Die erfolgreichen Abiturienten (bei Wohnort Coburg ohne Ortsangabe) sind:

Karim Abidi, Hanna Alex (Grub am Forst), Alina Atzpodien (Bad Staffelstein), Paul Bartenstein (Bad Rodach), David Behr, Dennis Büchner (Bad Rodach), Erol Cetintürk (Meeder), Hugo Daouk, Felix Dettenthaler, Fabio Dressel (Weitramsdorf), Leander Fink, Leonie Förtsch (Ahorn), Jacob Franke (Weitramsdorf), Katja Frolov, Alyanna Ginder, Sarah Gottschalk (Ebersdorf), Marten Groschwald, Tom Hanstein, Antonia Heigl, Martha-Maria Heine (Weitramsdorf), Larissa Herbst, Fritzi Herrmann (Untersiemau), Benjamin Hornung (Lautertal), Jonas Hümmer (Grub am Forst), Veronika Janzen, Yvette Kachel (Weitramsdorf), Kristóf Kalocsai, Lisa Keller (Lautertal), Anastasiya Khimich, Alexander Kissing, Patrick Kissing, Antonia Kling (Dörfles-Esbach), Jonas König (Grub am Forst), Kevin Kratschmann (Lautertal), Luise Krist, Leonie Krüger, Ben Kühne (Weitramsdorf), Hanna Lange (Lichtenfels), Justin Lehmann (Weidhausen), Celine Martin, Luisa Martin, Melina Mentis (Ahorn), Maximilian Müller (Lautertal), Morris Müller (Meeder), Selina Müller, Lara Nowak, Jöran Peitz, Hristo Petkov, Vincent Plötz, Jessica Pohl (Grub am Forst), Magdalena Porombka, Tamas Pozsar (Ebersdorf), Luis Reiter, Isabel Rohdenburg (Lautertal), Hannes Rosensprung (Ebersdorf), Nils Schäfer (Lautertal), Yvonne Scheler (Lautertal), Franz Schindler, Sophia Schleifenheimer (Weitramsdorf), Lilli Schnabel (Großheirath), Rebecca Schneider, Nele Schubert (Meeder), Maric Schultheiß (Ebersdorf), Anja Schwarz, Klara Schweizer (Lautertal), Florian Siemonsmeier (Weitramsdorf), Lennart Sollmann, Emilie Uhl, Marie Volk (Großheirath).

Die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten mit der Überreichung der Zeugnisse findet am Freitag, 17. Juli, in drei Veranstaltungen auf dem Schulgelände statt. red