Die im Frühjahr unterbrochenen Dreharbeiten für den Franken-Tatort "Wo ist Mike?" in Bamberg werden in der kommenden Woche unter strengen Hygieneregeln fortgesetzt. Insbesondere bei den Drehorten im Altstadtbereich Karolinenstraße - Obere Brücke - Herrenstraße - Domplatz am Dienstag, 17. November, sind einige Sperrungen von Straßen und Parkplätzen erforderlich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

So ist der Parkplatz an der Schranne vom Dienstag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, zur Hälfte gesperrt. Ebenso gilt in der Herrenstraße zwischen Karolinenstraße und Schranne und an der Schranne gegenüber dem Parkplatz im gleichen Zeitraum ein absolutes Halteverbot.

Die Herrenstraße zwischen Karolinenstraße und Schranne ist am Dienstag von 10 bis 18 Uhr voll gesperrt.

Kurze Intervallsperrungen von jeweils wenigen Minuten finden am selben Tag zwischen 10 und 15 Uhr im Bereich Obere Brücke - Karolinenstraße sowie zwischen 12 und 18 Uhr im Bereich Karolinenstraße - Herrenstraße - Schranne statt. Gleiches gilt zwischen 8.30 und 13 Uhr für alle Zufahrten zum Domplatz.

Am Samstag, 21. November, finden Dreharbeiten in der Heiliggrabstraße, am Franz-Ludwig-Gymnasium und am Obstmarkt statt. Hier gibt es jeweils im Umfeld der Arbeiten teilweise ganztägige Halteverbote. Die entsprechende Beschilderung erfolgt frühzeitig (spätestens 4 Tage vorab) vor Ort. Für den Drehort Paradiesweg gelten am Dienstag, 24. November, umfassende Halteverbotszonen, die ebenfalls spätestens vier Tage vorher ausgeschildert werden.

Auch die Buslinien sind von Dreharbeiten betroffen: Am Dienstag, 17. November, ist mit Verzögerungen bei den Buslinien 910 und 913 zu rechnen; am Samstag, 21. November, kann es auf der Linie 920 zu Verspätungen 920 kommen.

Die Dreharbeiten finden aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt. Grundsätzlich sind Filmdrehs derzeit zulässig, da es sich um die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit handelt. Gleichwohl gilt ein striktes Hygienekonzept, das auch dem Gesundheitsamt vorgelegt wurde. red