Wenn es um das Tierwohl geht, wird die Anbindehaltung von Milchkühen immer wieder kritisch angesprochen. Vielen Landwirten ist bewusst, dass diese Haltungsform auslaufend ist. Doch die Frage stellt sich, was stattdessen zum Familieneinkommen beitragen kann. In drei Online-Abenden betrachtet das Landwirtschaftsamt Kulmbach mit Fachkollegen des Fachzentrums Rinderhaltung am Landwirtschaftsamt Münchberg die möglichen Alternativen. Die drei Abende finden ab dem 4. Februar immer donnerstags ab 19 Uhr statt. Am ersten Abend geht es um die Situationsbeschreibung und die eigenen Ziele mit dem landwirtschaftlichen Betrieb. Am 11. Februar werden verschiedene Entwicklungsrichtungen vorgestellt und am 18. Februar bauliche Fragen besprochen.

Eine Anmeldung mit Angabe der Adresse ist per E-Mail an klaus.schiffer-weigand@aelf-ku.bayern.de möglich. Die Teilnehmer erhalten dann eine Einladung zum Onlineseminar. Rückfragen können unter Telefon 09221/50071220 an den Organisator gestellt werden. red