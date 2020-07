Alte Strullendorfer Plankonflikte: Landschaft oder Lifestyle oder Wohnrecht?

Weil die Schule wieder mehr von Schülern genutzt wird, braucht der Gemeinderat eine räumliche Alternative für "coronakorrekte" Sitzungen. Das öffentliche Treffen Mitte Juni fand deshalb in der geräumigen Karl-Wagner-Halle statt und drehte sich ebenfalls um Flächen und deren optimale Nutzung: um zwei Areale in zwei Strullendorfer Ortsteilen, deren bauliche Bestimmung teilweise schon lange kontrovers diskutiert wird.

Wohnen im Weidengraben?

Zum Beispiel Zeegendorf: Den Einstieg ins Verfahren zur Aufhebung des Uralt-Bebauungsplanes "Im Weidengraben" von 1969 hatte der Ex-Gemeinderat noch vor den Kommunalwahlen im Jahr 2019 aufgrund von inzwischen drei Bauvoranfragen beschlossen. Ganz auf Tourismus angelegt, sah der alte Entwurf Ferienwohnungen und Pensionen plus Badesee vor - und blieb dennoch Theorie.

In den Jahrzehnten zwischen damals und heute gab es stattdessen immer wieder ortsinterne oder kommunale Dispute um andere Planvarianten, die besser passen könnten. Zumal drumherum landwirtschaftliche Nutzflächen und Landschaftsschutzgebiet existieren und Restriktionen durch Biotope und Vorschriften aus dem Naturschutz inzwischen maximale Komplikationen bergen.

Finale Entscheidung vertagt

Weil die Gemeindeverwaltung die Interessenlage in Zeegendorf diesbezüglich als reichlich "heterogen und diffus" einschätzt, will man die finale Entscheidung zur Aufhebung vertagen. Um der Brisanz des Themas Rechnung zu tragen und konkretere Alternativen zu planen, sollen jetzt nicht nur die Grundstückseigentümer, sondern auch Anlieger befragt werden.

Projekt Angerreuth

Um die Anpassung an geänderte städtebauliche Ziele geht es auch im Norden Geisfelds. Dort gab es 2018 einen Antrag zu einem größeren Bauvorhaben in einer Ecke, die für die dortigen Anwohner als paradiesisch unbebaubar galt. Die Skizze mit damals drei geplanten Baugrundstücken am nordöstlichen Ortsrand stellte sich schnell als Grenzüberschreitung heraus: Nur eine Teilfläche befand sich im Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans. Deswegen - und weil das dritte Baugrundstück in den Außenbereich hineinreichen und an der Grenze des Landschaftsschutzgebietes Fränkische Schweiz/Veldensteiner Forst enden würde - entschied sich der damalige Gemeinderat für eine sanfte Lösung und beschloss die Schaffung eines kleineren Baufensters bis zu einem imaginären Ortsrand. Demnach sind auch mehrere Wohneinheiten oder Privatstraßen ausgeschlossen. Zu befahren ist das Areal nur über eine schmale Zufahrt und unter Berücksichtigung vieler, auch naturschutzrechtlicher Auflagen.

Dass das alles doch nicht alle Nachbarn glücklich macht, belegt ein Einwand nach der öffentlichen Auslegung des modifizierten Planes: Das anwaltliche Schreiben zweifelt erstens die grundsätzliche Erforderlichkeit der Planung an, weil das Bauvorhaben trotz Vorhandensein anderer Bauplätze in Geisfeld zu nah ans Naturschutzgebiet heranrücke und so dem Gebot der Nachverdichtung im Ortskern widerspräche. Zweitens werde das Orts- und Landschaftsbild durch das Maß der baulichen Nutzung beeinträchtigt. Außerdem ergäben sich drittens nachteilige Auswirkungen für die angrenzenden Eigentümer, weil der vorgesehene Privatweg zu schmal sei, um größeren Fahrzeugen wie Rettungsdienst und Feuerwehr Zufahrt ohne Rangieren zu ermöglichen. Und viertens erinnert das Schreiben ans Gebot der Konfliktbewältigung: Der Privatweg liege zu nah am Nachbargrundstück und störe die Wohnnutzung des Anwohners.

Widerspruch zum Widerspruch

Der Gemeinderat sieht das anders und widerspricht der Stellungnahme per einstimmig abgesegneter Abwägung: So sei die Schließung einer Baulücke durchaus als Nachverdichtung zu werten und die direkt an das betreffende Flurstück angrenzenden Flächen im Sinne einer Ortsabrundung zu sehen. Die innerhalb des Widerspruchs erwähnten Bauplätze im Ortskern von Geisfeld führen laut Bürgermeister Wolfgang Desel ohnehin nicht automatisch zu deren Nutzung: "Grundstückseigentümer behalten trotz intensiver Bemühungen der Gemeinde aus verschiedenen Gründen ihre Grundstücke, die dann wiederum nicht zur nötigen Wohnbebauung verwendet werden können." Auch die zur Stellungnahme geforderte Untere Naturschutzbehörde sei in diese Entscheidung involviert.

Um der Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes vorzubeugen, sei das Baufenster deutlich verkleinert worden und die festgesetzte Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl und auch die Zahl der Vollgeschosse seien den Nachbarhäusern angepasst worden. Und die Zuwegung von circa fünf Metern Breite definieren Gemeinderat und Gemeindeverwaltung außerdem als ausreichend, um das Grundstück befahren zu können.

Das sehe man, so Desel weiter, weder als Konfliktstoff noch als Beeinträchtigung des nachbarlichen Lebens.