Durch die coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Schuljahre musste die ursprünglich in Jahrgangsstufe 9 angesetzte Fahrt zu einer KZ-Gedenkstätte für die jetzigen Jahrgangsstufen 11 und 12 des Franz-Miltenberger-Gymnasiums (FMG) ausfallen. Im Oktober konnte die Exkursion jedoch mit einem Besuch der Gedenkstätte Flossenbürg nachgeholt werden - und das Gesehene hat die Schülerinnen und Schüler des FMG beeindruckt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Bei der Ankunft fiel als erstes auf, dass das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers sehr nah am Rand des Dorfes lag und dass sogar zum Teil Gelände des Konzentrationslagers in den folgenden Jahren bebaut wurde. Bei einem Vergleich mit einer historischen Luftaufnahme vor der Befreiung mit einer Aufnahme neueren Datums sahen die Gymnasiasten, wie wenig noch erhalten war. Von den Baracken waren nur noch Teile der Fundamente vorhanden, und in einer Hälfte des Konzentrationslagers standen Wohnhäuser, in denen früher Kriegsflüchtlinge aus Deutschland und Polen lebten. Heute werden diese immer noch bewohnt.

Weiter unten in der KZ-Gedenkstätte findet man ein Krematorium, dahinter wurde nach der Befreiung des Arbeitslagers eine Gedenkstätte für die Opfer verschiedenster Nationen errichtet.

Dies zu sehen, beeindruckte die Jugendlichen nachhaltig. Der Steinbruch, in dem die Häftlinge unter katastrophalen Bedingungen arbeiten mussten, ist bis heute in Betrieb.

Einige Teilnehmer der Fahrt merkten an, dass sie sich einen pietätvolleren Umgang mit dem Gelände wünschen würden. Laut Aussage eines Guides wird in naher Zukunft noch einiges unternommen, um im Steinbruch, aber auch auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers mehr Möglichkeiten für ein angemessenes Gedenken zu schaffen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass der Besuch in der Gedenkstätte sehr interessant war und stimmten überein, dass ein Besuch der tatsächlichen Tatorte als Lernort sehr wichtig ist. red